В апреле в Узбекистане инфляция составила 1,5%

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в апреле текущего года товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 1,5%. В годовом выражении (относительно апреля 2021 года) повышение потребительских цен достигло 10,4%, передает Госкомстат республики.

Лидерами по росту цен и тарифов в апреле, как и месяцем ранее, стали продовольственные товары, которые в среднем за месяц подорожали на 2,1%. Непродовольственные товары за этот же период прибавили в цене на 1,4%, платные услуги – лишь на 0,5%.

Из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) по росту цен за месяц в апреле текущего года лидирует пшеничная мука (5,2%). Подсолнечное масло в апреле стало дороже на 2,5%, сырое свежее молоко – на 2,3%. Яйца, напротив, за месяц стали дешевле на 0,4%.

Сахар-песок удерживает лидерство по росту цен как за январь-апрель (15,5%), так и в годовом выражении (30,5%).

Из плодоовощной продукции в лидеры по росту цен за месяц вышли лук (10,7%), редька (10,5%) и морковь (10,1%). Ведущие позиции по снижению цен за месяц принадлежат огурцам (-5,1%), зелени (-2,4%) и картофелю (-1,4%).

Алкогольные напитки за месяц стали дороже на 0,8%, в том числе водка – на 0,9%, вино – на 0,8%, пиво – на 0,6%, коньяк – на 0,2%. Табачные изделия за месяц подорожали на 0,9%.

Из основных наблюдаемых групп товаров и услуг в сфере здравоохранения в апреле 2022 года наиболее значительное повышение цен зафиксировано на лекарственные средства (1,4%).

В лидеры по росту цен и тарифов за месяц также вышел пропан, который за месяц в среднем по республике подорожал на 5%. Кроме того, со значительным отрывом в лидеры по росту цен за месяц вышли газеты, книги и канцелярские товары (16,1%).

Готовая пища в кафе, столовых и заведениях быстрого питания в апреле стала дороже в пределах 1,7-2,6%. Услуги гостиниц за месяц подорожали лишь на 0,9%.