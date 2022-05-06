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В Ташкенте пройдет Форум народной дипломатии ШОС

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 11-12 мая состоится Форум народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества под девизом «Народная дипломатия – взаимопонимание во имя развития», сообщает ИА «Дунё».

Мероприятие будет проведено по инициативе узбекского председательства в ШОС.

На форуме ожидается более 120 участников, представляющих парламенты стран ШОС, международных организаций, НПО, а также научно-аналитических центров.

Ожидается, что с приветствиями к участникам форума обратятся председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель Китайского комитета ШОС по добрососедству дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ и исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

В ходе двух пленарных заседаний участники обсудят пути эффективного использования инструментов народной дипломатии в целях укрепления многогранных связей между странами «семьи ШОС».

По итогам форума планируется принято Ташкентского коммюнике народной дипломатии ШОС.

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