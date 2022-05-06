Гурбангулы Бердымухамедов проверил курорт «Аваза» к открытию сезона

CentralAsia (TM) - На заседании кабмина 29 апреля президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру по науке и образованию, здравоохранению и спорту Сапардурды Тойлыеву подготовиться к организации летнего отдыха в Национальной туристической зоне «Аваза».

Выполнять поручение с рабочим визитом в Балканский велаят отправился председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов, сообщило 5 мая госинформагентство ТДХ.

Бердымухамедов-старший осмотрел завершающееся строительство коттеджного комплекса. Он приказал вовремя и на высоком уровне закончить строительство.

Экс-президент ознакомился с ведущейся на побережье работой. Хяким этрапа рассказал «об установлении самого современного оборудования в центрах НТЗ».

Гурбангулы Бердымухамедов посетил открытую «при участии президента Сердара Бердымухамедова» больницу и поговорил с находящимися на лечении детьми и их родителями, которые «отметили, что медицинские услуги налажены здесь на самом высоком уровне».

15 апреля президент Сердар Бердымухамедов, находившийся с двухдневным визитом в Балканском велаяте, открыл в городе Туркменбаши многопрофильную больницу на 400 мест.

Ее проект представили Гурбангулы Бердымухамедову в марте 2019 года. Тогда же было поручено сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в июле 2021 года.