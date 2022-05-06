«Аэрофлот» возобновляет ежедневное авиасообщение между Ташкентом и Москвой

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - На сайте российской авиакомпании «Аэрофлот» появилось сообщение о возобновлении прямых рейсов между Ташкентом и Москвой.

Рейсы будут осуществляться ежедневно, начиная с 20 мая текущего года. Использоваться для этого будут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

Возобновление рейсов из Москвы в Ташкент и обратно – это дополнение к уже работающей маршрутной сети, которая включает в себя полеты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.

Также сообщается о том, что возобновление указанных выше рейсов делает ненужными рейсы, которые осуществлялись авиакомпанией «Россия» из Сочи в Ташкент. Поэтому их с 21 мая решено отменить. Пассажиры этих рейсов будут переоформлены на рейсы, которые следуют в Ташкент из Москвы.