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«Аэрофлот» возобновляет ежедневное авиасообщение между Ташкентом и Москвой
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На сайте российской авиакомпании «Аэрофлот» появилось сообщение о возобновлении прямых рейсов между Ташкентом и Москвой.

Рейсы будут осуществляться ежедневно, начиная с 20 мая текущего года. Использоваться для этого будут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

Возобновление рейсов из Москвы в Ташкент и обратно – это дополнение к уже работающей маршрутной сети, которая включает в себя полеты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.

Также сообщается о том, что возобновление указанных выше рейсов делает ненужными рейсы, которые осуществлялись авиакомпанией «Россия» из Сочи в Ташкент. Поэтому их с 21 мая решено отменить. Пассажиры этих рейсов будут переоформлены на рейсы, которые следуют в Ташкент из Москвы.

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