Ложные заявления биолабораторий в Казахстане, Монголии и Грузии предшествовали войне на Украине

CentralAsia (MNG) - 6 марта Министерство иностранных дел России обвинило Пентагон в финансировании «военно-биологической программы» в Украине, ложно заявив, что США финансируют биологические исследовательские центры или «биолаборатории». США и Украина категорически отвергли необоснованные претензии. Несмотря на это, Китай расширил российскую версию, а США правые СМИ, в том числе Fox News, также повторили теорию заговора биолаборатории. То, что началось как ложное утверждение, вскоре превратилось в скоординированную пропаганду.

Украина — не единственная страна, которая стала мишенью теории заговора биолаборатории. Та же теория заговора о США. финансирование биологических исследовательских центров появилось в таких странах, как Казахстан, Грузия и Тайвань. Кампания Кремля по дезинформации, которая также является частью дезинформации о COVID-19, ведется давно и хорошо задокументирована. Кроме того, Китай известен распространением российской дезинформации. Согласно американскому Согласно отчету, в 2022 году число китайских дипломатов, ретвитящих российские источники в Твиттере, увеличилось в три раза.

Мы решили проследить происхождение повествования и проанализировать, почему идея «биолабораторий» оказалась столь эффективной в мире конспирологии, — пишет logically.ai.

Заговоры от биолаборатории и почему они работают

Во время Первой мировой войны Германия использовала биологическое оружие и пыталась распространить бубонную чуму в Санкт-Петербурге, Россия. Во время Второй мировой войны японские войска провели эксперименты на более чем 3000 человек и использовали биологическое оружие в Китае.

Потребовалось еще 30 лет, чтобы попытаться ограничить биологическую войну. США и СССР ратифицировали многосторонний договор о разоружении в 1972 году под названием Конвенция о биологическом оружии (КБТО). Этот международный договор запрещал биологическую войну и запрещал использование, производство и накопление биологического оружия массового уничтожения. Однако Советский Союз нарушил договор, участвуя в программе биологического оружия в том же году, когда он подписал договор. Министерство обороны США также неохотно усиливает соблюдение договора, а это означает, что нарушения могут остаться безнаказанными.

Российская пропаганда в бывших советских республиках

За годы до того, как появилась теория заговора США о финансировании биолабораторий в Украине, Россия провела аналогичные кампании по дезинформации в нескольких бывших советских республиках, включая Грузию и Казахстан. Лаборатория Ричарда Лугара в Тбилиси, входящая в состав Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения Грузии, с 2012 года является объектом российской дезинформации. Давид Нарушвили из Ассоциации реформ Грузии (GRASS) заявил, что прокремлевская пропаганда «получила импульс в 2016 году, когда российские высокопоставленные чиновники обвинили Грузию и Лабораторию Лугара в распространении инфекционных заболеваний в России». Но, по словам Нарушвили, наибольшее внимание общественности привлекло утверждение о предполагаемой роли лаборатории в происхождении COVID-19. Как сообщал GRASS, грузинские ультраправые и пророссийские группы усилили ложные заявления о том, что лаборатория Лугара в партнерстве с американской неправительственной организацией EcoHeath Alliance целенаправленно создала COVID-19.

Примерно в то же время аналогичный нарратив появился в Казахстане. Во вспышке COVID-19 обвинили Центральную референс-лабораторию в Алматы, изучающую инфекционные заболевания. Казахстанская организация по проверке фактов Factcheck.kz опровергла это утверждение. Главный редактор Павел Банников сказал logically.ai, что еще один известный нарратив, направленный против Центральной референс-лаборатории, заключается в том, что это «секретная американская военная лаборатория».

Целью программы было не создание биологического оружия, а прямо противоположное: демонтировать оружие массового уничтожения.

Хотя верно то, что в 1991 году в рамках совместной программы Нанна-Лугара по уменьшению угрозы США финансировали лаборатории в некоторых бывших советских республиках, включая Грузию и Казахстан, целью программы было не создание биологического оружия, а прямо противоположное: демонтировать оружие массового уничтожения. С усилением российской пропаганды против лабораторий и Грузия, и Казахстан выступили с официальными заявлениями, опровергающими обвинения. В официальных отчетах стран уточняется, что Центральная справочная лаборатория и лаборатория Лугара «полностью принадлежат» и финансируются соответствующими правительствами.

Пол Стронски, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир, объяснил, что «лаборатории по борьбе с болезнями» в «бывших феодальных владениях советской империи» являются яркими примерами успешной дипломатической программы, «когда-либо предприняли" Соединенные Штаты. По словам Стронски, это одна из основных причин, по которой лаборатории постоянно сталкиваются с российской пропагандой.

Сотрудничество Си и Путина

Когда дело доходит до распространения дезинформационных нарративов о США и их предполагаемых программах «секретного биологического оружия», Россия и Китай едины. В разгар пандемии в 2020 году Гэн Шуан из министерства иностранных дел Китая повторил российские теории заговора об американских лабораториях в странах бывшего СССР.

Совсем недавно китайские государственные СМИ подхватили и распространили ложный рассказ о Центральной референс-лаборатории. В нарративе говорилось, что во время январских беспорядков 2022 года участники беспорядков напали на «военно-биологическую лабораторию США» в Алматы. Этот нарратив, впервые появившийся в русскоязычном СМИ NewsFrol, распространился по России, Китаю, Тайваню и Казахстану.

Главный редактор Factcheck.kz Павел Банников рассказал Logically, что впервые увидел ссылку на NewsFrol в WhatsApp. Когда китайские государственные СМИ повторили эту риторику и перевели ее на китайский язык, Тайваньский центр проверки фактов (TFCC) опроверг это утверждение. По данным TFCC, китайские СМИ Duowei News и Global Times распространяли пропаганду, напрямую цитируя российскую государственную газету «Известия».

Но не только Китай усиливает российскую дезинформацию. Действительно, их отношения — это совместные усилия по распространению растущих теорий заговора, которые служат интересам обеих стран.

«Совместное создание нарративов» между Россией и Китаем возможно благодаря контролируемым государством СМИ, которые выборочно распространяют контент, отвечающий национальным и союзническим интересам. Мария Репникова, доцент Университета штата Джорджия и эксперт в области китайской политической коммуникации, в своем выступлении рассказала о развивающемся российско-китайском взаимодействии дезинформации. Она указала, что «совместное создание нарративов» между двумя странами возможно благодаря контролируемым государством СМИ, которые выборочно распространяют контент, отвечающий национальным и союзническим интересам.

В отчете Doublethink Labs освещаются отношения между государством и СМИ и соглашения об обмене контентом между Китаем и Россией. В 2015 году Russia Today (RT) подписала «соглашение о сотрудничестве» с Центральным радио и телевидением Китая. В отчете предполагается, что такие соглашения позволяют обеим странам способствовать пропаганде друг друга и в значительной степени формировать местное общественное мнение. Репникова соглашается: «Это больше касается обращения к отечественной публике, националистически настроенной публике, а не к внешней аудитории».

В то время как дезинформация может первоначально быть нацелена на один тип аудитории, онлайн-сфера позволяет злоумышленникам легко забрасывать более широкую сеть, влияя на граждан разных стран. Влиятельные, проверенные аккаунты в социальных сетях, распространяющие дезинформацию, могут определять ее скорость и охват. Это означает, что, когда официальные отчеты министерств иностранных дел России и Китая распространяют пропаганду, последствия могут быть далеко идущими.

Виральность теорий заговора, изображающих исследовательские центры как «биолаборатории», отражает глубокое недоверие в международном сообществе. Тот факт, что эти учреждения работают с несколькими патогенами для проведения рутинного мониторинга заболеваний, неверно представляется как угроза. Сложная история биологической войны только усугубляет ситуацию. По этой причине организации по проверке фактов, такие как Тайваньский центр проверки фактов, Factcheck.kz и GRASS, как никогда важны для контекстуализации нарративов и противодействия распространению дезинформации.

источник: Logically

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