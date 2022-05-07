Министр культуры Монголии Номин Чинбат возглавит делегацию кинематографистов и официальных лиц на 75-м Каннском кинофестивале

Ч.Номин и Ч.Ундрал

CentralAsia (MNG) - Г-жа Номин Чинбат, министр культуры Монголии, возглавит делегацию монгольских кинематографистов и других заинтересованных сторон на 75-м Каннском кинофестивале в мае, где будет создан новый Монгольский национальный совет по кинематографии (MНСК). Г-жа Нямхуу Уламбаяр, посол Монголии во Франции, вместе с г-жой Ундрал Чоймпог, недавно назначенным главой MНСК, будут сопровождать кинематографическое сообщество, включая дистрибьюторов, художников и государственных чиновников. У MНСК впервые появится выставочная площадь на Marché du Film во Дворце фестивалей, расположенная во Дворце -1/23.06. Во время выставки 17-25 мая MНСК будет проводить ежедневные презентации и местные культурные развлечения на своем стенде, начиная с 11:00. Министр появится в пятницу-воскресенье в это время.

Основой миссии MНСК является развитие динамичной и творческой киноиндустрии в Монголии. Правительство Монголии недавно разработало беспрецедентные программы для поддержки и поощрения отечественных и мировых кинопродюсеров, базирующих свои проекты в Монголии. Мировые производители могут подавать заявки на поощрения в размере до 45 %, которые предоставляются в виде денежных скидок и являются одними из самых конкурентоспособных в мире (включая 30 % поощрения за местоположение и 10 % поощрения за культуру).

Монголия имеет богатую историю культуры рассказывания историй, и монгольские фильмы будут демонстрироваться на стенде MNFC дистрибьюторами: г-жой Баянжаргал Молдой, председателем ООО «Цифровой контент»; г-н Цогтбаяр Намсрай, президент ООО «Монгольский кинопрокат»; и г-жа Цэнгэл Даваасамбуу, основатель ООО «Распространитель культуры».

Министр Чинбат Номин заявила: «Монголия — страна, богатая природой, культурой и историей, и в основе нашего народа лежит рассказывание историй. За последние несколько лет наша индустрия контента быстро развивалась, что также привело к увеличению нашего Мы надеемся, что запуск нашего нового совета по кинематографии и его привлекательная программа стимулирования приведут к дальнейшему росту и прочно поставят Монголию на карту мировых продюсеров».

Ундрал Чоймпог, глава MНСК, добавила: «Монгольский национальный совет по кинематографии готов помочь лучшим мировым продюсерам и кинематографистам в нашей прекрасной стране, предлагая ряд больших производственных льгот и налоговых льгот. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Монголии в ближайшее время.

О МОНГОЛЬСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КИНОСОВЕТЕ

Монгольский национальный совет по кинематографии реализует Закон о содействии кинематографии и уделяет особое внимание увеличению потенциала кинопроизводства монгольских артистов, развитию их профессиональных навыков, поддержке сотрудничества между монгольскими и иностранными кинематографистами и продвижению монгольского кино на международном уровне. Мы предоставим разрешение иностранным кинематографистам на съемку в Монголии, получим и разрешим заявки на возмещение затрат на производство фильма, предоставим всю необходимую информацию. www.filmmongolia.gov.mn

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения