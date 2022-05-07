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Совбез ООН впервые с начала российских военных действий единогласно принял резолюцию по Украине

CentralAsia (CA) -  Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о поддержании мира и безопасности на Украине, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш. Это произошло впервые с начала российских военных действий, которые проводятся с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня впервые Совет Безопасности единогласно высказался за мир на Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться, чтобы заставить замолчать оружие и отстаивать ценности Устава ООН. Я приветствую эту поддержку и буду и впредь прилагать все усилия для спасения жизней, уменьшения страданий и поиска пути мира»,— говорится в заявлении Гутерриша.

Совет Безопасности в резолюции выражает поддержку усилиям генсека по поиску мирного решения. Совбез напоминает в документе, что все государства-члены взяли на себя обязательства разрешать свои международные споры мирными средствами в соответствии с Уставом ООН.

Совбез ООН несколько раз отклонял резолюции по Украине. В конце февраля Россия заблокировала проект с осуждением военной операции, в конце марта 13 членов Совбеза не приняли гуманитарную резолюцию России с призывом к прекращению огня.

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