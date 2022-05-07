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Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества. Поздравление главы государства опубликовала Акорда.

«Дорогие казахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет глубинную связь славных традиций служения Родине наших героических предков и нынешних поколений. Защита Отечества – священный долг и ответственная миссия.

Истинные патриоты, верные воинской присяге, всегда были в особом почёте у нашего народа. В этом году исполняется 30 лет со дня образования Вооруженных сил Казахстана. За это время армия стала незыблемой опорой нашей Независимости и государственности. Укрепление оборонного потенциала, повышение боеготовности военнослужащих и их всесторонняя поддержка – одна из важнейших задач государства.

Выражаю благодарность солдатам и командирам за охрану мира и спокойствия в нашей стране, защиту целостности территории Республики Казахстан. Уверен, наши доблестные воины оправдают доверие народа! Желаю всем гражданам благополучия и успехов!» – сказал Токаев.

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