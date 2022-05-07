США поставят Украине 25 тыс. снарядов для артиллерии и радары

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В новый пакет военной помощи Украине войдут 25 тыс. снарядов для артиллерии калибром 155 мм, противоартиллерийские радары AN/TPQ-36 и оборудование для подавления помех на сумму до $150 млн, сообщает Пентагон.

Также США поставят полевое снаряжение и запчасти.

«Возможности этого пакета адаптированы для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сегодняшней борьбе, поскольку российские войска продолжают свое наступление на востоке Украины», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что это уже девятая поставка военной помощи Украине с августа 2021 года. За время, которое президент Джо Байден руководит США, Вашингтон выделил Киеву около $4,5 млрд на помощь в сфере безопасности, причем $3,8 из них — с начала российских военных действий 24 февраля. Начиная с 2014 года, США выделили Украине помощь на сумму более $6,5 млрд, указали в Пентагоне.

В военном ведомстве добавили, что США продолжают работать со своими союзниками и партнерами над выявлением и предоставлением Украине дополнительных возможностей для самообороны.