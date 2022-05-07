Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден подпишет закон о программе ленд-лиза для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает The Hill.

Псаки также рассказала, что Байден 8 мая примет участие в виртуальной встрече G7, где лидеры обсудят ответ на российские военные действия в Украине и возможные новые антироссийские санкции. К ней также подключится украинский президент Владимир Зеленский.

Конгресс США одобрил законопроект о поставках вооружений Украине по ускоренной процедуре в конце апреля. Он позволит главе государства обходить бюрократические препятствия и ускорит доставку оружия.

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли законопроект о поставках оружия Украине по ленд-лизу в январе, еще до начала российских военных действий.

Ленд-лиз — программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. С марта 1941 года по август 1945-го США передали союзникам помощь по ленд-лизу на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР.