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В Киеве не будет никаких мероприятий 8–9 мая, - мэр Кличко
Киев на рассвете, 25 февраля
Киев на рассвете, 25 февраля

CentralAsia (CA) -  Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, 8-9 мая в городе проводиться не будет.

«На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-то захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке», - написал Кличко в Telegram-канале.

Он отметил, что патрулирование улиц и охрана общественного порядка в эти дни будут усилены.

9 мая отмечается 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

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