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МИД РФ: российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации

CentralAsia (CA) -  Переговоры России и Украины находятся в состоянии стагнации, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. По его словам, это связано с нежеланием украинской стороны вести переговоры, передает РБК.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации»,— сказал Зайцев на брифинге. По его мнению, «наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков».

В качестве примера Зайцев привел высказывание президента Украины Владимира Зеленского от 4 мая. Тогда президент заявил, что «не видит перспективы для переговоров». Еще одно заявление сделал глава СНБО Алексей Данилов, который «вообще отверг любую возможность мирного договора с Россией», продолжил замдиректора ДИП МИД.

Также Зайцев отметил, что страны НАТО, выступая за скорейшее прекращение боевых действий, делают все, чтобы не допустить этого. «Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд»,— сказал он.

«На этом фоне понятно отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования»,— заявил Зайцев.

Об этом же 4 мая говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что в переговорах с Украиной отсутствует динамика из-за непоследовательности украинской стороны.

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