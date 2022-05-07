Минобороны России заявило об уничтожении оружия из США и Европы под Харьковом

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российская авиация нанесла удар по железнодорожной станции в Харьковской области Украины и уничтожила крупную партию вооружения из США и Европы, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники», — утверждает он.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили 3 украинские ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» над городом Изюм в Харьковской области. Также военные сбили 9 украинских беспилотников над Харьковской и Херсонской областями, а также над территорией Донецкой народной республики.

Кроме того, ВКС России поразили ракетами пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в ДНР.

Как сообщил Конашенков, за ночь российская авиация уничтожила 18 военных объектов Украины — пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники, склады боеприпасов.