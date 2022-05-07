Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 73 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:42, 07 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 7 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 25100 (+200) человек,
танков ‒ 1122 (+12) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27) ед,
артиллерийских систем – 509 (+7) ед,
РСЗО - 172 (+1) ед,
средства ПВО - 84(+1) ед,
самолетов – 199 (+0) ед,
вертолетов – 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8) ед,
корабли /катера - 11 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17),
специальная техника - 38(+0),
крылатые ракеты – 90 (+0).
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