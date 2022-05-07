Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 73 дня военных действий

Азия и мир, политика

15:42, 07 мая 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 7 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 25100 (+200) человек, танков ‒ 1122 (+12) ед, боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27) ед, артиллерийских систем – 509 (+7) ед, РСЗО - 172 (+1) ед, средства ПВО - 84(+1) ед, самолетов – 199 (+0) ед, вертолетов – 155 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8) ед, корабли /катера - 11 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17), специальная техника - 38(+0), крылатые ракеты – 90 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia