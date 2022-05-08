США передали Таджикистану 8 грузовых машин для укрепления границ и выделят $60 млн

CentralAsia (TJ) - Посольство США в Душанбе передало восемь грузовых машин IVECO, шины и запасные части Министерству обороны Таджикистана для использования в области укрепления границ.

Как сообщили в посольстве, машины, шины и запасные части на сумму 2,3 млн долларов позволят улучшить мобильность Министерства обороны в условиях сложного ландшафта Таджикистана.

В октябре 2021 года посольство США в Душанбе передало 20 джипов J8 на сумму 1,4 млн долларов США. Это новое пожертвование транспортных средств и запасных частей обеспечит Министерству обороны возможность поддерживать это оборудование в рабочем состоянии в течение многих лет.

Как сообщила заместитель главы миссии США Бриджит Уокер, США обязались выделить Таджикистану более 60 млн долларов США на оказание помощи сектору безопасности, которая будет реализована и предоставлена в течение следующих двух лет.

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