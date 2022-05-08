Минобороны России сообщило о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

CentralAsia (CA) - В Мариуполе завершилась «операция» по эвакуации мирных жителей с предприятия «Азовсталь», говорится в сообщении межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, за период проведения операции с 5 мая удалось спасти 51 человека - 18 мужчин, 22 женщины, 11 детей, в том числе 7 мая - одного человека.

«Благодаря принятым руководством Российской Федерацией беспрецедентным мерам, при активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста, сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината «Азовсталь», — приводит заявление штаба Минобороны России в своем Telegram-канале.

Эвакуированным с «Азовстали» людям обеспечили безопасность, а также оказали медицинскую и психологическую помощь, отмечается в сообщении. После этого они в сопровождении представителей ООН и Красного креста отправились в выбранные места временного размещения, говорится в заявлении.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя, рассказав, что на территории местного предприятия «Азовсталь» укрылись «остатки националистов». Путин счел штурм завода нецелесообразным, выступив за «сохранение жизни и здоровья наших солдат и офицеров».

В тот же день украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что на территории «Азовстали» находятся 500 раненых военных и около 1 тыс. человек. Президент Украины Зеленский после этого заявил, что Киев выйдет из переговоров об урегулировании, если Москва не позволит эвакуировать людей из Мариуполя.

В конце апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Москву и Киев для обсуждения эвакуации людей из Мариуполя, в том числе с «Азовстали». После переговоров в его офисе сообщили, что Путин согласился на проведение эвакуации при участии представителей ООН и Красного креста.

Эвакуация началась 5 мая, на следующий день власти Донецкой народной республики, а также в ООН сообщили, что за сутки «Азовсталь» покинули 500 человек.