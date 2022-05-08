Великобритания выделит $1,6 млрд на поддержку Украины
- Азия и мир, политика
- 14:10, 08 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Великобритания выделит Украине дополнительную помощь в размере £1,3 млрд ($1,6 млрд). Об этом заявил глава британского Минфина Риши Сунак, передает LBC.
Она включает в себя поддержку на £300 млн, о которой ранее заявлял премьер страны Борис Джонсон: это оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система.
«Великобритания находится на передовой, оказывая экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украине, и мы неустанно работаем, чтобы положить конец этому конфликту», — отметил он.
Сунак подчеркнул, что военная поддержка необходима Украине «для защиты».
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