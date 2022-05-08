Российские войска захватили окрестность Шандриголово в Донецкой области, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - На Лиманском направлении в результате штурма российские войска захватили северную окраину Шандриголово (Донецкая область). Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 8 мая.

По данным Генштаба, войска РФ продолжают наступление на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии российская армия пытается восстановить наступление в направлении Новомихайловки.

На Мариупольском направлении войска РФ продолжают блокировать украинские подразделения в районе завода «Азовсталь». При поддержке огня артиллерии и танков производит штурм. Продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на этом направлении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка российских войск при поддержке авиации наносит удары, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На Криворожском направлении для обнаружения позиций ВСУ войска РФ применяют БПЛА «Орлан-10».

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности «Полна».

На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Белоруссии, сообщает Генштаб.

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район боевых действий, ведут разведку и огневую поддержку на Приморском направлении.

Определенные подразделения ВС РФ продолжают прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Слобожанском направлении войска РФ сосредоточили основные усилия на том, чтобы не допустить продвижение украинских войск в сторону границы к северу и северо-востоку от Харькова.

Российские войска производят артобстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань войска РФ проводят мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

На Изюмском направлении российские войска сосредоточили основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки с территории РФ российска армия передислоцировала две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Обстреливала украинские позиции по артиллерии.

Для уточнения положения украинских войск российские войска продолжают воздушную разведку в районах Изюма и Каменки.

ВСУ поразили один вертолет Ми-28Н, 7 БПЛА типа «Орлан», 2 БПЛА типа «Форпост» и 2 крылатые ракеты, 2 БПЛА типа «Орлан».

На территории Донецкой и Луганской областей отражены 9 российских атак, уничтожены 12 танков, 20 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобилей, 6 автомобилей и одна единица специальной инженерной техники войск РФ.