Минобороны России сообщило об уничтожении украинского корвета проекта 1241 в районе Одессы

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Корвет ВМС Украины проекта 1241 уничтожен российскими вооруженными силами в районе Одессы. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Корабли проекта 1241 по российской классификации относятся к ракетным катерам, однако в НАТО их считают корветами. Они несут по четыре противокорабельные ракеты и способны представлять серьезную угрозу для кораблей большего класса.

Ракетные катера проекта 1241 выпускались в СССР и России с 1977 по 1996 год. Длина корабля — 56,1 м, ширина — 10,2 м, водоизмещение в пределах 500 т, экипаж — 41 человек. На вооружении Украины до начала конфликта находилось несколько ракетных катеров проекта 1241, в том числе МПК «Хмельницкий».

По словам Конашенкова также, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи был уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населенного пункта Арциз (Одесская область).

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ нанесла удары по 130 военным объектам Украины, среди них 3 пункта управления. По российским данным, в результате ударов погибли 420 украинских военных, уничтожены 55 единиц военной техники.

Ракетные войска и артиллерия ударили по 56 пунктам управления, 32 огневым позициям украинской артиллерии, 415 районам сосредоточения живой силы и военной техники, двум пусковым установкам С-300 в Харьковской области.