Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 74 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 16:28, 08 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 8 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 25500 (+400) человек,
танков ‒ 1130 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,
артиллерийских систем – 509 (+0) ед,
РСЗО - 179 (+7) ед,
средства ПВО - 86(+2) ед,
самолетов – 199 (+0) ед,
вертолетов – 156 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,
корабли /катера – 12 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19),
специальная техника – 39 (+1),
крылатые ракеты – 92 (+2).
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