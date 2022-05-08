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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 74 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 8 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 25500 (+400) человек,

танков ‒ 1130 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,

артиллерийских систем – 509 (+0) ед,

РСЗО - 179 (+7) ед,

средства ПВО - 86(+2) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 156 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,

корабли /катера – 12 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19),

специальная техника – ​​39 (+1),

крылатые ракеты – 92 (+2).

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