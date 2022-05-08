Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 74 дня военных действий

Азия и мир, политика

16:28, 08 мая 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 8 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 25500 (+400) человек, танков ‒ 1130 (+8) ед, боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед, артиллерийских систем – 509 (+0) ед, РСЗО - 179 (+7) ед, средства ПВО - 86(+2) ед, самолетов – 199 (+0) ед, вертолетов – 156 (+1) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед, корабли /катера – 12 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19), специальная техника – ​​39 (+1), крылатые ракеты – 92 (+2). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia