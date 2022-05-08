Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, народы Украины и Грузии

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной украинским ветеранам Великой отечественной войны и гражданам Украины, поздравил их с «общим великим праздником — Днем Победы», сообщается на сайте Кремля.

«К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки»,— рассказал Путин.

Он напомнил, что неисчислимые жертвы, понесенные в ходе Второй мировой войны, стали «залогом нашей жизни и свободы», и подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в этой войне.

Президент России также пожелал украинским ветеранам «душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия», а жителям Украины — «мирного и справедливого будущего».

Путин также направил поздравления по случаю 77-й годовщины Победы в ВОВ гражданам и лидерам Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Туркменистана, ДНР, ЛНР, а также народу Грузии.

В поздравительных телеграммах к руководителям донбасских республик он заявил, что донецкие и луганские военнослужащие «как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны» и выразил уверенность в том, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».