Погранслужба Таджикистана заявила об атаке со стороны Афганистана

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - На участке Ходжагор провинции Тахор Афганистана, напротив погранзаставы №12 Пограничного отряда «Пяндж» 7 мая в 11:45 часов между силами «Талибана» и вооруженной группой членов организации «Исламское государство» произошло боестолкновение, продолжительностью полтора часа.

Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в пресс-центре Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах РТ сообщали, что талибы выпустили 7 ракет в сторону Таджикистана, в приграничном с ними Фархорском районе.

«Боевики «Талибан» всего выпустили 7 ракет, из них 4 снаряда попали в реку Пяндж, еще 3 упали в лесосполосу поблизости», - сказал источник.

По его словам, обстрел был произведен из провинции Тахор.

По данным ГКНБ РТ, эти участки расположены вблизи государственной границы Таджикистана, и вышеуказанные пули случайно попали на территорию страны.

Человеческих жертв и материального ущерба не зарегистрировано, сообщили в ведомстве.

«В настоящее время соответствующими структурами «Талибан» принимаются конкретные меры по выявлению и обезвреживанию террористических группировок в районе Ходжагор провинции Тахор», - говорится в сообщении.

Также в ГКНБ РТ сообщили о приведении в состояние полной боевой готовности подразделений Пограничных войск.

Ситуация на таджикско-афганской государственной границе оценивается стабильной и находится под контролем таджикских пограничников, сообщили в ведомстве.

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