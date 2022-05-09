Родилась новая монгольская звезда, и 2 монгольские команды прошли квалификацию для участия в мировом турне 3x3 Manila Masters

CentralAsia (MNG) - Раскаленный докрасна Ган-Эрдэнэ Ганцолмон продемонстрировал великолепное выступление, которое позволило Zaisan MMC Energy (Монголия) одержать победу в Ulaanbaatar Super Quest 6 мая и получить билет на предстоящие Manila Masters.
Вот что произошло.
Победители: Zaisan MMC Energy (Монголия)
Это были: № 1 по наибольшему количеству набранных очков и лучшему результату броска.
Да здравствует новая суперзвезда 3x3! Да, мы уже по уши в восторге от 22-летнего Ган-Эрдэнэ Ганцолмон, который зажег Улан-Батор с невероятными 63 очками! Для тех, у кого проблемы с математикой, это в среднем 12,6 очка за игру (в игре до 21 очка), — пишет официальный сайт FIBA.
Теперь он набрал 97 очков за последнюю неделю после выездной вечеринки в Маниле.
Ган-Эрдэнэ Ганцолмон, должно быть, получил экспертный совет от нового главы отдела развития игроков в Монголии Стива Сэра, который, возможно, является GOAT-стрелком 3x3, потому что этот чувак был огнеметом из-за глубокого соединения на 26 из 48 попыток.
При росте всего 6 футов (1,84 м) он не очень высок, но это не имеет значения, потому что он может забить из любого места. И даже когда он промахивается, он может получить свой собственный отскок и приготовить отличное блюдо, как Гордон Рамзи.
Fancier than Met Gala ??? #3x3SQ pic.twitter.com/EQMuOImJgr— FIBA3x3 (@FIBA3x3) May 7, 2022
Zaisan MMC Energy начала с душераздирающего поражения со счетом 21-20 против Манилы, а затем выжил в триллере против Sansar MMC Energy 21-19 из-за одного человека, в котором Ган-Эрдэнэ Ганцолмон набрал невероятные 17 очков — всего на два меньше рекордного профессионального круга OG Кори Кэмпбелла в 2013 году.
Это была сладкая месть для Zaisan после того, как они проиграли Sansar в полуфинале на Asia Pacific Super Quest за неделю до этого в Маниле.
Его чванство подпитывало Zaisan, которого после этого невозможно было остановить, когда они отомстили Маниле в полуфинале — как вы догадались, Ган-Эрдэнэ Ганцолмон был неудержим с 12 очками — прежде чем обыграть посеянный под номером 1 Ulaanbaatar в финале.
Ихбаяр Чулуунбаатар доказал, что Zaisan не был группой из одного человека, набравшей 7 ценных очков, но этот человек снова Ган-Эрдэнэ Ганцолмон лидировал с командным рекордом в 9 очков, заявив о себе как о монгольской силе 3x3.
Поскольку Ган-Эрдэнэ Ганцолмон внезапно стал новой сенсацией 3x3, Zaisan MMC Energy, безусловно, является интригующей командой в мировом турне.
И нам просто не терпится снова увидеть Ган-Эрдэнэ Ганцолмон, самого крутого игрока в 3х3.
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Второе место: Ulaanbaatar MMC Energy (Монголия)
Посев № 1 и первая команда Монголии продемонстрировали впечатляющую беспроигрышную серию, прежде чем они проиграли урагану Ган-Эрдэнэ Ганцолмон на последнем препятствии.
Это стало более впечатляющим, учитывая, что они все еще включали новую важную часть — канадскую легенду Стива Сэра.
Но это было прекрасное свидетельство опыта Сэра и сильного желания Ulaanbaatar совершить скачок в этом сезоне.
У них, естественно, есть несколько проблем с химией, которые нужно решить в нападении, но впечатляюще, что их защита была почти безупречной, поскольку они уступили всего 14,6 очков за турнир.
Игрок №1 Монголии Дэлгэрням Даваасамбуу был абсолютным зверем и каким-то образом выглядит даже сильнее, чем в последний раз, когда мы видели его после доминирующего выступления с 40 очками и лидерством в турнире с 36 подборами.
Они потерпели неудачу — хотя, по правде говоря, ничто не могло остановить Ган-Эрдэнэ Ганцолмон в этом благочестивом режиме — но Ulaanbaatar может чувствовать себя хорошо воодушевленным обещанием лучших вещей в будущем.
Решение Стива Сэра не прекращать свою блестящую карьеру в гонках 3x3 кажется умным ходом.
А играя, а также тренируя, Ulaanbaatar может просто омолодить этого снайпера, который доказал, что у него все еще есть все необходимое, чтобы закончить игру со средним показателем 6,4 очка за игру и результативностью броска после 13 из 25 попаданий из глубины.
Сэр может просто оказаться недостающей фигурой для Ulaanbaatar, который выглядел более сильным в нападении.
Финал: Zaisan MMC Energy 21- Улан-Батор MMC Energy 17
Когда два лучших посева встретились лицом к лицу, монгольские команды в придачу, шумная толпа была накачана в стране, которая живет и дышит 3x3.
Награда: два билета на Manila Masters.
Zaisan MMC Energy и Zavkhan MMC Energy прошли квалификацию на Manila Masters 28-29 мая 2022 года.
После того, как Ulaanbaatar MMC Energy прошла квалификацию, Завхан, занявший третье место, получил билет и присоединился к Ub Huishan NE (Сербия), Antwerp (Бельгия), Liman Huishan NE (Сербия), Warsaw Lotto (Польша), Sansar MMC Energy (Монголия) на поле.
Окончательное положение:
- Zaisan MMC Energy (Монголия)
- Ulaanbaatar MMC Energy (Монголия)
- Zavkhan MMC Energy (Монголия)
- Manila Chooks (Филиппины)
- Yokohama Beefman (Япония)
Лучшие бомбардиры:
- Ган-Эрдэнэ Ганцолмон (Zaisan, Монголия) 63 очка
- Дэлгэрням Даваасамбуу (Ulaanbaatar MMC, Монголия) 40 очков
- Генри Илока (Manila Chooks, Филиппины) 33 очка
- Стив Сэр (Ulaanbaatar MMC, Монголия) 32 очка
- Энхсайхан Баярсайхан (Zavkhan MMC, Монголия) 31 очко
источник: FIBA