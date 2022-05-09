Родилась новая монгольская звезда, и 2 монгольские команды прошли квалификацию для участия в мировом турне 3x3 Manila Masters

Zaisan MMC Energy

CentralAsia (MNG) - Раскаленный докрасна Ган-Эрдэнэ Ганцолмон продемонстрировал великолепное выступление, которое позволило Zaisan MMC Energy (Монголия) одержать победу в Ulaanbaatar Super Quest 6 мая и получить билет на предстоящие Manila Masters.

Вот что произошло.

Победители: Zaisan MMC Energy (Монголия)

Это были: № 1 по наибольшему количеству набранных очков и лучшему результату броска.

Да здравствует новая суперзвезда 3x3! Да, мы уже по уши в восторге от 22-летнего Ган-Эрдэнэ Ганцолмон, который зажег Улан-Батор с невероятными 63 очками! Для тех, у кого проблемы с математикой, это в среднем 12,6 очка за игру (в игре до 21 очка), — пишет официальный сайт FIBA.

Теперь он набрал 97 очков за последнюю неделю после выездной вечеринки в Маниле.

Ган-Эрдэнэ Ганцолмон, должно быть, получил экспертный совет от нового главы отдела развития игроков в Монголии Стива Сэра, который, возможно, является GOAT-стрелком 3x3, потому что этот чувак был огнеметом из-за глубокого соединения на 26 из 48 попыток.

При росте всего 6 футов (1,84 м) он не очень высок, но это не имеет значения, потому что он может забить из любого места. И даже когда он промахивается, он может получить свой собственный отскок и приготовить отличное блюдо, как Гордон Рамзи.

Zaisan MMC Energy начала с душераздирающего поражения со счетом 21-20 против Манилы, а затем выжил в триллере против Sansar MMC Energy 21-19 из-за одного человека, в котором Ган-Эрдэнэ Ганцолмон набрал невероятные 17 очков — всего на два меньше рекордного профессионального круга OG Кори Кэмпбелла в 2013 году.

Это была сладкая месть для Zaisan после того, как они проиграли Sansar в полуфинале на Asia Pacific Super Quest за неделю до этого в Маниле.

Его чванство подпитывало Zaisan, которого после этого невозможно было остановить, когда они отомстили Маниле в полуфинале — как вы догадались, Ган-Эрдэнэ Ганцолмон был неудержим с 12 очками — прежде чем обыграть посеянный под номером 1 Ulaanbaatar в финале.

Ихбаяр Чулуунбаатар доказал, что Zaisan не был группой из одного человека, набравшей 7 ценных очков, но этот человек снова Ган-Эрдэнэ Ганцолмон лидировал с командным рекордом в 9 очков, заявив о себе как о монгольской силе 3x3.

Поскольку Ган-Эрдэнэ Ганцолмон внезапно стал новой сенсацией 3x3, Zaisan MMC Energy, безусловно, является интригующей командой в мировом турне.

И нам просто не терпится снова увидеть Ган-Эрдэнэ Ганцолмон, самого крутого игрока в 3х3.

View this post on Instagram A post shared by FIBA3x3 (@fiba3x3)

Второе место: Ulaanbaatar MMC Energy (Монголия)

Посев № 1 и первая команда Монголии продемонстрировали впечатляющую беспроигрышную серию, прежде чем они проиграли урагану Ган-Эрдэнэ Ганцолмон на последнем препятствии.

Это стало более впечатляющим, учитывая, что они все еще включали новую важную часть — канадскую легенду Стива Сэра.

Но это было прекрасное свидетельство опыта Сэра и сильного желания Ulaanbaatar совершить скачок в этом сезоне.

У них, естественно, есть несколько проблем с химией, которые нужно решить в нападении, но впечатляюще, что их защита была почти безупречной, поскольку они уступили всего 14,6 очков за турнир.

Игрок №1 Монголии Дэлгэрням Даваасамбуу был абсолютным зверем и каким-то образом выглядит даже сильнее, чем в последний раз, когда мы видели его после доминирующего выступления с 40 очками и лидерством в турнире с 36 подборами.

Они потерпели неудачу — хотя, по правде говоря, ничто не могло остановить Ган-Эрдэнэ Ганцолмон в этом благочестивом режиме — но Ulaanbaatar может чувствовать себя хорошо воодушевленным обещанием лучших вещей в будущем.

Решение Стива Сэра не прекращать свою блестящую карьеру в гонках 3x3 кажется умным ходом.

Ulaanbaatar MMC Energy

А играя, а также тренируя, Ulaanbaatar может просто омолодить этого снайпера, который доказал, что у него все еще есть все необходимое, чтобы закончить игру со средним показателем 6,4 очка за игру и результативностью броска после 13 из 25 попаданий из глубины.

Сэр может просто оказаться недостающей фигурой для Ulaanbaatar, который выглядел более сильным в нападении.

Финал: Zaisan MMC Energy 21- Улан-Батор MMC Energy 17

Когда два лучших посева встретились лицом к лицу, монгольские команды в придачу, шумная толпа была накачана в стране, которая живет и дышит 3x3.

Награда: два билета на Manila Masters.

Zaisan MMC Energy и Zavkhan MMC Energy прошли квалификацию на Manila Masters 28-29 мая 2022 года.

После того, как Ulaanbaatar MMC Energy прошла квалификацию, Завхан, занявший третье место, получил билет и присоединился к Ub Huishan NE (Сербия), Antwerp (Бельгия), Liman Huishan NE (Сербия), Warsaw Lotto (Польша), Sansar MMC Energy (Монголия) на поле.

Окончательное положение:

Zaisan MMC Energy (Монголия) Ulaanbaatar MMC Energy (Монголия) Zavkhan MMC Energy (Монголия) Manila Chooks (Филиппины) Yokohama Beefman (Япония)

Лучшие бомбардиры:

Ган-Эрдэнэ Ганцолмон (Zaisan, Монголия) 63 очка Дэлгэрням Даваасамбуу (Ulaanbaatar MMC, Монголия) 40 очков Генри Илока (Manila Chooks, Филиппины) 33 очка Стив Сэр (Ulaanbaatar MMC, Монголия) 32 очка Энхсайхан Баярсайхан (Zavkhan MMC, Монголия) 31 очко

источник: FIBA

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения