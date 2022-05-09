Рост ажиотажа вокруг NFT прекратился, но упадка не предвидится

CentralAsia (MNG) - Ажиотаж вокруг NFT нарастает с каждым годом. Люди вкладывают реальные деньги в виртуальные картинки, покупают участки цифровых земель, посещают онлайн-галереи криптографического искусства.

К таким выводам пришли аналитики Chainalysis, занимающейся сбором данных о блокчейне.

Несмотря на то, что в 2022 году коллекционеры уже успели потратить 37 млрд долларов (2021 год — 40 млрд), «взрывной» рост рынка NFT «выровнялся» с резким падением транзакций, начавшимся в феврале. «Другими словами, ежемесячные расходы на NFT больше не растут как на дрожжах», как это было в середине прошлого года, пишет The Guardian.

Эксперты отмечают, что в 2021 году развитие рынка шло с перерывами, за исключением двух больших всплесков интереса, вызванных выпуском коллекции Mutant Ape Yacht Club от Yuga Labs в 2021 году и проектом LooksRare NFT в январе 2022. При этом стоимость других бенефициаров бума за последние несколько месяцев рухнула. Например, Axie Infinity была флагманским примером сектора «играй, чтобы заработать» (р2е). Игроки могли потратить тысячи долларов на виртуального питомца, а затем играть, чтобы получать жетоны, которые можно было обменять на реальные деньги. На пике своего развития игра перераспределяла достаточно средств, чтобы фактически выплачивать заработную плату тысячам игроков на Филиппинах, но в конечном итоге рыночная капитализация организации снизилась с $10 млрд в ноябре 2021 года до менее чем $2 млрд в настоящее время.

источник: IDAX

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