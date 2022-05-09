Деятельность юридических комитетов по правам ребенка станет более доступной в Монголии

CentralAsia (MNG) - Проект по смягчению воздействия COVID-19 за счет расширения доступа детей к правосудию в Монголии реализуется Международной организацией по праву развития (IDLO) при финансовой поддержке Европейского Союза.

В рамках проекта по всей стране организуются региональные тренинги с целью улучшения юридической помощи и услуг, предоставляемых детям Юридическими комитетами по правам ребенка (ЮКПЧ). Учения для центрального региона страны прошли в столице с 3 по 5 мая.

В ходе тренинга Чрезвычайный и Полномочный Посол Европейского Союза в Монголии Аксель Никез подчеркнула, что Монголии необходимо и далее укреплять свою систему защиты детей, поскольку были приняты соответствующие законы, такие как Закон о правах ребенка и Закон о борьбе с домашним насилием. Она также подчеркнула важность обеспечения равномерного распределения знаний и технических навыков среди всех междисциплинарных и межсекторальных участников.

Стивен Кент

Постоянный представитель Международной организации права развития в Монголии Стивен Кент отметил важность наращивания потенциала членов юридического комитета и подчеркнул, что сотрудничество и партнерские отношения имеют решающее значение для правительства Монголии в укреплении системы защиты детей в стране.

В целях усиления межотраслевой координации Министр труда и социальной защиты и Министр юстиции и внутренних дел 6 декабря 2021 года издали совместный приказ об обновлении положений о структуре и деятельности ООО.

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