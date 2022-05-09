В Улан-Баторе прошло обсуждение разработки инноваций и возможных решений

CentralAsia (MNG) - 5 мая состоялся форум, посвященный возможностям развития инноваций в столичном секторе малого и среднего бизнеса и услуг, а также возможным решениям.

В своем вступительном слове президент Монгольской национальной торгово-промышленной палаты О.Амартувшин сказал: «Из-за пандемии в последние два года такие факторы, как жесткие ограничения, международная ситуация, перебои с поставками товаров и рост цен товаров оказало негативное влияние на экономику нашей страны. Хотя нынешний международный кризис может вызвать дополнительные трудности, мы прилагаем все усилия к делу».

Всемирный центр конкурентоспособности опубликовал отчет о глобальной цифровой конкурентоспособности за 2021 год. В отчете, который показывает, как инновации и технологии внедряются и используются в бизнесе, Монголия занимает 62-е место из 64 стран с точки зрения цифровой конкурентоспособности. Он сказал, что сегодняшний форум поможет его продвинуть и исправить.

О.Амартувшин

В форуме, совместно организованном акиматом столицы, Центром поддержки малых и средних предприятий и услуг города Улан-Батор и Национальным парком информационных технологий, приняли участие представители малого и среднего бизнеса и сферы услуг. В ходе мероприятия помимо обмена информацией они обсудили вопросы создания инновационных идей, финансовых моделей и спроса. Были сделаны презентации об использовании технологий VR и AR в сфере образования и культуры, о проекте по торговым автоматам, скупающим отходы для переработки, и о возможности внедрения в практику органических удобрений, изготовленных из шерсти.

По данным Национального статистического управления Монголии, в то время как в 2021 году было зарегистрировано 171 тысяча компаний, в настоящее время только около 57 тысяч ведут активную деятельность.

Отметив, что на рисунке показано, как МСП в Монголии пришлось преодолевать множество проблем, президент MНТПП подчеркнул, что исследование, проведенное Палатой, показало, что деятельность более 80 процентов МСП и услуг подвергались риску. Таким образом, мы сосредоточены на улучшении правовой среды МСП и создании более благоприятной деловой среды путем сотрудничества с государственными и частными организациями.

В рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Помощь в торговле для Монголии» (EU TRAM) успешно реализуются шесть кластеров для экспорта продукции отечественного производства с особыми характеристиками. Например, в последнее время в Германию начали экспортировать косметические продукты.

источник: Монгольская национальная торгово-промышленной палата

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