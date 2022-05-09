Инфляционная головная боль Монголии становится все хуже и хуже, поскольку жажда скудных долларов растет

CentralAsia (MNG) - Валютные резервы Монголии сократились на целых 1,2 млрд долларов до 3,3 млрд долларов в период с конца 2021 года по середину апреля этого года, причем сокращение, вероятно, связано с увеличением импорта над экспортом. Для такой небольшой развивающейся страны, как Монголия, торговый баланс является серьезной проблемой, поскольку экспорт используется для получения долларов, а импорт должен оплачиваться в долларах. За последние два года, пострадавших от Covid, экспорт сократился, а международный туризм прекратился. Следовательно, меньше долларов приходило, а теперь больше долларов уходит.

Таким образом, Монголия сталкивается с двумя в некоторой степени связанными проблемами: ценовой инфляцией и нехваткой долларов. По подсчетам Всемирного банка, текущий уровень инфляции в Монголии составляет 7,25%, в то время как индекс инфляции потребительских цен (ИПЦ), отражающий цены, уплачиваемые за корзину необходимых товаров, в марте вырос до 147,20 пункта, увеличившись примерно на 10% м/м. Цены на некоторые товары, конечно, выросли больше, чем цены на другие. Продукты питания, например, выросли на 18% в годовом исчислении. Топливо показало один из самых шокирующих скачков цен. Средняя цена бензина в первом квартале этого года выросла на 64,8% г/г.

Местные жители отмечают рост стоимости жизни. «Сейчас у нас 18% инфляции», — сказал Минту Натх, работающий консультантом по бухгалтерскому учету в Улан-Баторе. «Если вы платите тугриками, вы платите больше тугриков каждый месяц», — сказал он. Он объяснил, что люди, которые получают зарплату в долларах, не чувствуют инфляции, потому что они получают больше тугриков по мере обесценивания монгольской валюты. Они, вероятно, замечают, что платят больше тугриков за те же товары, «но люди, которые действительно чувствуют это, — это те, кому платят тугриками», — сказал он. Мало того, что на зарплату в местной валюте каждый месяц можно купить меньше продуктов, так еще и граждане, хранящие свои сбережения в тугриках, наблюдают, как их резервы истощаются.

Владелец Credit Dash обвинил ценовую инфляцию в том, что правительство печатает деньги во время пандемии, а также в нарушении цепочки поставок, вызванном политикой Китая «ноль-Ковид»: «Ковид все испортил… до Ковида я бы заказал что-нибудь у Китай, и он обычно прибывает в течение 10 дней. Теперь из-за дурацкой системы лотереи или чего-то еще в Эрээн-Хото [на китайско-монгольской границе] мне требуется от трех до четырех недель, чтобы получить свои посылки. Только представьте, какой ущерб это наносит бизнесу».

Галсанбат Нарантогтох, менеджер Uran Uurgach, также обвинил Китай. «Продукты в Эрээн-Хото неоправданно долго задерживаются. Это, скорее всего, вызывает дефицит различных продуктов и удорожание товаров», — сказал он. Солонго, старший менеджер по бизнес-процессам Ard Securities, подсчитала, что из-за закрытия границ и повышения стоимости топлива транспортные расходы «выросли в 1,5 раза… По статистике цены на продукцию выросли на 15-20%, но по опыту они ve увеличился на 70%».

Поскольку тугрик обесценивается, а стоимость импортных товаров растет, монголы изо всех сил стараются хранить свои деньги в долларах. Төрболд, сотрудник небанковского финансового учреждения Оорцгийн Хөндий, сообщил, что «в Монголии заканчиваются доллары, и это происходит быстро. Количество людей, которые пытаются купить доллары, увеличилось». Точно так же Шарав Баттөр, менеджер валютной биржи Номин-Цэнгэл, сказал: «Тугрик падал не только по отношению к доллару, но и по отношению ко многим другим валютам. В Монголии закончились доллары».

Минту Натх объяснил трудности, с которыми сталкивается тугрик, небольшая и неустойчивая валюта: «Однажды правительство заявило, что хочет укрепить тугрик, сделав все в тугрике… цены будут указываться в тугрике. И я сказал: «Я не могу [сделать это], потому что я потеряю деньги». Заключите контракт сегодня, и к тому времени, когда вы будете работать, он уже обесценится. И большинство ваших рабочих мест зависит от импорта, который выражен в долларах, поэтому вы не можете даже оценить затраты в будущем. Мы подождали несколько месяцев, и эта политика просто исчезла».

Несколько банкиров упомянули криптовалюту как средство сохранения стоимости или стабилизации обменных курсов. Солонго сказала, что из-за того, что они не могли купить доллары, а тугрик обесценивался, люди переходили на криптовалюту. Минту, однако, указал: «Они думают, что решением может быть блокчейн, но если ваша валюта рушится, как вы можете позволить себе покупать криптовалюту?»

Правительство надеется, что кризис доллара скоро уменьшится. В ближайшие недели ожидается ряд крупных вливаний долларов. Министр финансов заявил, что ожидает увеличения запасов на 600 млн долларов, поскольку авансовые платежи за добычу полезных ископаемых поступят из-за рубежа.

Батаа, владелец небанковского финансового учреждения Арвижих Гуур, сказал, что проценты, которые он зарабатывал на своем сберегательном счете, уменьшились с начала Covid-19. Билгуун, глава отдела Golomt Bank, подтвердил, что процентные ставки были низкими еще до пандемии, что препятствовало сбережениям и, в конечном итоге, уменьшало количество денег в банках. Процентные ставки были дополнительно снижены во время вспышки, чтобы стимулировать расходы и увеличить количество денег в обращении.

По словам Солонго: «Тугрик может вырасти в краткосрочной перспективе, потому что Банк Монголии повысил учетную ставку. Кроме того, кредиты стали ограниченными, так что тугрик может немного подорожать». Повышение процентных ставок, как правило, уменьшает количество наличных денег в обращении, поскольку люди будут вкладывать свои деньги в банк. Более высокие процентные ставки также сократят количество кредитов, которые люди берут, что еще больше снизит вероятность появления на рынке новых наличных денег. Однако Солонго намекнула, что повышение процентных ставок будет лишь временным и частичным средством. Что касается перспектив, Нара сказала: «Тугрик будет продолжать терять в цене».

Сказав, что многие предприятия находятся на последнем издыхании, Шарав Баттөр из Номин-Цэнгэл пожаловался: «Если правительство не решит эту проблему, многие компании обанкротятся».

автор: Антонио Грасеффо

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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