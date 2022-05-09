Всемирный фонд памятников и партнеры начинают реставрацию храма Ядам в Монголии

CentralAsia (MNG) - Всемирный фонд памятников и Совет искусств Монголии сегодня объявили о начале физической консервации храма Ядам, расположенного на территории закрытого храмового комплекса Чойжин-ламы в Улан-Баторе, Монголия, при поддержке Фонда послов США по сохранению культуры (AFCP).

Построенный в начале двадцатого века храм Чойжин-ламы был одним из немногих сохранившихся образцов культовой религиозной архитектуры в центре Улан-Батора, Монголия. Построенный из голубого кирпича и с деревянными крышами, поддерживаемыми деревянными столбами и украшенный зеленой черепицей, этот комплекс состоял из пяти храмов, посвященных различным божествам, в том числе Махранзу, или махараджам — «великим царям», хранителям четырех сторон света, Будде Шакьямуни, и тантрические божества, которым поклонялся Чойжин-лама. Сегодня музейный комплекс храма ламы Чойжин является государственным и охраняемым государством историческим и культурным объектом.

Храм Ядам был частным молитвенным залом, в котором Чойжин-лама размышлял над своей тайной мантрой. Храм стоит в северной части музея и содержит коллекцию медных и латунных скульптур, картин на свитках, разнообразных произведений искусства и других инструментов, используемых для религиозных церемоний. Восемь из выставленных в храме предметов были включены правительством в список исключительно бесценных памятников истории и культуры Монголии.

Демонтаж крыши храма Ядам начнется в начале мая реставрационной компанией Enerjin LLC, а вся физическая реставрация продлится до конца 2022 года. В соответствии с законом об охране культурного наследия профессиональный совет по реставрации под председательством заместителя министра культуры будет осуществлять профессиональное руководство.

Проект направлен на создание возможностей для наращивания местного потенциала в области традиционных ремесел и методов сохранения. После восстановления храм Ядам послужит образцом преимуществ объединения традиционных ремесел и соблюдения международных стандартов и заложит основу для будущих реставрационных работ в музее храма ламы Чойжин и в стране.

«Выживанию объектов наследия, занимающих центральное место в культурной и духовной жизни общества, угрожает утрата традиционных методов строительства», — сказала Бенедикт де Монлор (Bénédicte de Montlaur), президент и главный исполнительный директор WMF. «Мы очень рады работать вместе с Советом по делам искусств Монголии над восстановлением храма Ядам, одновременно обучая местных жителей сохранять свое культурное наследие, чтобы оно могло быть передано следующему поколению».

В 2006 году Совет искусств Монголии инициировал Программу культурного наследия с целью сохранения, популяризации и распространения культурного наследия Монголии. При финансовой поддержке Фонда посла США по сохранению культуры ACM осуществил ряд проектов, а именно: ремонт зала музея Данзанравжаа, документирование монгольских монастырей, проект профилактической консервации монастыря Амарбаясгалант, а также обучение сохранению музеев и проект бескислотного снабжения.

«Совет по делам искусств Монголии (ACM) имеет честь стать партнером Всемирного фонда памятников для сохранения и защиты музея храма ламы Чойжин, одного из немногих оставшихся буддийских храмовых комплексов в Монголии, путем восстановления храма Ядам (Святое божество)», — говорится в сообщении. Одгэрэл Одончимед, исполнительный директор Художественного совета Монголии. «Выполняя роль управляющих музеем храма ламы Чойжин, ACM работал с международными и монгольскими экспертами над разработкой генерального плана сохранения этого места. Реставрация храма Ядам послужит моделью, которую ACM надеется использовать вместе с WMF, чтобы представить передовой опыт и методы консервации, а также монгольское архитектурное искусство и традиционные строительные ремесла».

«Я считаю важным, что с тех пор, как Монголия приняла демократию, расцвела свобода вероисповедания, и я горжусь тем, что Соединенные Штаты играют конструктивную роль в поддержке и сохранении монгольской культуры и суверенитета», — сказал Майкл С. Клечески, посол США в Монголии.

В дополнение к работам по физической консервации, этот проект будет контролироваться международной группой технического контроля WMF, в которую входят архитектор по консервации Стивен Келли из США, эксперт по деревянной архитектуре Сяо Цзиньлян из Института городского планирования и дизайна Цинхуа и специалист по фрескам Го Хун из Пекинского университета науки и технологий, а также местная рабочая группа во главе с Художественным советом Монголии, в которую входят архитектор З. Оюунбилэг, инженер-строитель Баясгалан и эксперт по внешней живописи Адъяа. Работа Всемирного фонда памятников в храме Чойжин-ламы началась в 2020 году, после того как это место было включено в список World Monuments Watch. В то время Художественный совет Монголии стремился привлечь внимание и поддержать разработку генерального плана сохранения этого места».

Совет искусств Монголии (ACM)

В 2002 году деловые, общественные и художественные лидеры Монголии сформировали Совет искусств Монголии (ACM), неправительственную организацию, миссией которой является содействие устойчивому развитию монгольского искусства и культуры, а также сохранение культурного наследия. ACM является одной из первых НПО такого рода в стране. Его деятельность включает в себя поддержку монгольских художественных учреждений и отдельных художников посредством программ содействия международному обмену, повышения общественного интереса и осведомленности о монгольском искусстве и культуре, наращивания потенциала художников и администраторов в монгольских художественных учреждениях, а также инициирования программ художественного образования и культурного наследия через пропаганда тесного сотрудничества между частным и государственным секторами.

За последнее десятилетие ACM создала сильные и устойчивые программы и структуру управления, а также расширила свою географическую сеть для культурного партнерства. Он работал рука об руку со многими художниками и организациями по всему миру в Азии, Европе, Австралии, а также в Южной и Северной Америке и в процессе заработал широкую известность в сфере искусства и культуры и большое уважение со стороны более широкого сообщества. Он также установил тесные отношения с правительством Монголии, а также с местными и международными организациями.

Посольство США в Монголии

Посольство США в Монголии отмечает 35-ю годовщину установления дипломатических отношений между США и Монголией в течение 2022 года. Несмотря на то, что мир борется с последствиями пандемии COVID-19, этот проект представляет собой неизменную силу двусторонних отношений, поскольку мы возрождаем отношения между людьми и людьми. -отношения между людьми и подтвердить американо-монгольское стратегическое партнерство. С тех пор, как в 2001 году был создан Фонд посла США по сохранению культурного наследия (AFCP), Соединенные Штаты инвестировали более 1,3 миллиона долларов, чтобы помочь сохранить культурное наследие Монголии. Этот проект, ориентированный на физическое восстановление храма Ядам в музее храма ламы Чойжин, является крупнейшим проектом, финансируемым AFCP США в столице Монголии. Храм Чойджин-ламы — это уникальное и красивое место, имеющее невероятное историческое и культурное значение. Он пережил потрясения и репрессии традиционной религии в эпоху социализма, когда многие храмы и монастыри были закрыты, разрушены или осквернены. Посольство очень гордится сотрудничеством со Всемирным фондом памятников и Советом по делам искусств Монголии над этим важным проектом. Будучи третьим соседом Монголии и демократическим стратегическим партнером, совместные международные и местные усилия по восстановлению одного из почитаемых исторических мест Монголии высоко ценятся.

О Всемирном фонде памятников

Всемирный фонд памятников (WMF) — ведущая независимая организация, занимающаяся защитой самых ценных мест в мире, чтобы обогатить жизнь людей и построить взаимопонимание между культурами и сообществами. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, а офисы и филиалы — в Камбодже, Индии, Перу, Португалии, Испании и Великобритании. С 1965 года наша глобальная команда экспертов сохраняет разнообразное культурное наследие мира, используя самые высокие международные стандарты на более чем 700 объектах в 112 странах. В партнерстве с местными сообществами, спонсорами и правительствами WMF опирается на наследие для решения некоторых из самых насущных проблем современности: изменение климата, недостаточное представительство, несбалансированный туризм и посткризисное восстановление.

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