Знаменитый дзюдоист Тедди Ринер посмотрел физдраму «Тамгагуй Төр» -(«Государство без печати»)

CentralAsia (MNG) - Государственный академический театр драмы напомнил о трагической истории Монголии.

«Тамгагуй Төр» (в буквальном переводе - «Государство без печати», «Власть без Тамги») – историческая драма заслуженного писателя Монголии Б.Лхагвасурэна.

В 24-й постановке драмы 7 мая 2022 года присутствовал известный французский дзюдоист Тедди Ринер, завоевавший три олимпийских золота и две бронзовые медали, десять золотых и одну серебряную медаль чемпионатов мира.

Когда монголы и Монголия были едины, они были сильны. Великий хаан Чингис учил именно этому. Но после его ухода из жизни Монгольская империя постепено раскололась.

Именно из-за этого раскола во время так называемого периода малых хаанов (Бага хаадын уе) Монгольская империя, самое могущественное государство мира того времени, распалась.

Известный монгольский поэт и прозаик Б.Лхагвасурэн напомнил Монголии эту горькую правду в своей пьесе «Тамгагуй Төр» или «Власть без Тамги».

Впервые «Тамгагуй Төр» была представлена зрителям в 1998 году. Два года назад была представлена. А в мае эта драма обновлена на физдраму.

В ней говорится об опсности, угрожающей империи из-за интриг хана Арчуга и зловещего чиновника Эгэрэга.

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