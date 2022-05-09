В венгерском и монгольском языках насчитывается более 2000 слов, похожих друг на друга, — Анна Обрусански

д-р Борбала Анна Обрусански

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Монголии д-р Борбала Анна Обрусански дала интервью еженедельнику «Mongol Messenger» о монголо-венгерских отношениях и сотрудничестве

«Есть многочисленные хроники о правлении венгерских королей в средние века, в которых говорится о происхождении венгров от народа хунну (гуннов). Кроме того, в народных преданиях можно встретить определенные сведения, связанные с этим. археологические изыскания и изыскания также доказали, что некоторые группы гуннов, прибывших в Европу из Монголии, когда-то жили на территории современной Венгрии6 Сегодня в венгерском и монгольском языках насчитывается около 2000 слов, похожих друг на друга. Один из известных венгерских исследователей, Балинт Габор из Сенткатолны, назвал его языковым наследием народа хунну», — сказала Анна Обрусански.

Несмотря на пандемию COVID-19, мы активно работали над расширением венгерско-монгольского сотрудничества во всех сферах, достигнув определенного результата. В области культуры и науки наше Посольство восстановило традиционное сотрудничество с монгольскими культурными и научными организациями и установило эффективные отношения.

Научные академии двух стран давно сотрудничали, но совместные исследовательские проекты носили относительно ограниченный характер. Весной 2021 года мы продлили соглашения, заключенные между Археологическими институтами. В целях поддержки двустороннего научного сотрудничества в ноябре 2021 года в рамках Фестиваля венгерской науки была организована встреча руководителей научных институтов, реализующих совместные проекты с Венгрией. Обе стороны готовы реализовывать совместные проекты и программы, и мы увидели необходимость сотрудничества между институтами. В это время, когда двусторонние научные отношения расширяются, я уверена, что монгольские докторанты, обучающиеся в Венгрии, сыграют решающую роль, — говорит она.

С 2016 года правительство Венгрии ежегодно предоставляет стипендии 200 монгольским студентам. Программа «Stipendium Hungaricum» становится очень популярной среди студентов, в этом году подали заявки более 900 студентов. Кроме того, наше посольство работает над созданием возможностей для венгерских и монгольских студентов и исследователей для взаимного обучения и стажировки в рамках сотрудничества между университетами, - уточнила Анна Обрусански. «Мы будем организовывать «Дни культуры Венгрии» в Улан-Баторе 13-14 мая. Во время мероприятия будут представлены венгерские народные песни, музыка и танцевальные номера. У нас также есть прекрасная возможность показать в кинотеатрах венгерский оскароносный фильм и приготовить традиционные блюда. Нам очень помогают венгерские выпускники в Монголии, и я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить им благодарность».

Переговоры по воздушному транспорту между двумя странами продолжаются. После этого авиакомпаниям решать, выполнять ли рейсы. Учитывая, что в Венгрии проживает почти 2000 студентов и тысячи монголов, я считаю, что стоит подумать о новом маршруте.

Поскольку Монголия всегда занимает важное место во внешних отношениях Венгрии, отношения будут и далее укрепляться. Венгерская сторона надеется на продолжение проведения встреч на высоком и отраслевом уровнях, а также регулярных заседаний правительственных комиссий.

Две страны сотрудничают во многих областях. Мы надеемся, что экономическое сотрудничество, например, в продовольственной и сельскохозяйственной областях, водном хозяйстве, легкой промышленности и фармацевтике, будет играть еще более важную роль в будущем. Однако мы также хотим и дальше развивать наше сотрудничество в других областях, таких как культура, наука и высшее образование, на основе таких перспективных направлений, как кинематография и археология», — сказала Анна Обрусански.

«С тех пор, как я поехала в Монголию в 1993 году, я связана со страной уже почти 30 лет. Насколько мне известно, монголы очень гостеприимный народ, у нас много общего, и, может быть, поэтому я очень легко привыкла к жизни в Монголии. Как и наши венгры, люди умеют быстро учиться, приспосабливаться к новым технологиям. Я люблю путешествовать по сельской местности, чтобы исследовать уникальные природные образования и культурные сокровища Монголии. Я также недавно написала и опубликовала справочник для венгров под названием «Монгольский туризм».

Всегда приятно вспоминать свои университетские годы. Монгольские и английские студенты и преподаватели в то время очень помогали, и я смогла легко преодолеть трудности, связанные с учебой. Благодаря этим приятным воспоминаниям я всегда вижу Монголию в положительном свете.

Но есть и проблемы для иностранцев, приезжающих сюда работать. Суровая погода является одним из сложных испытаний, с которыми сталкиваются люди. Иностранцам также трудно привыкнуть к жирному мясу и продуктам, но, к счастью, за последнее десятилетие монгольская еда изменилась к лучшему. Единственное, что сейчас мешает нашей работе, это пробки на дорогах. Так как пробки «крадут» многие часы жизни человека, лично я хочу, чтобы проблема была решена в ближайшее время», — заключала интервью Анна Обрусански.

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