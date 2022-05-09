Монгольские хирурги успешно прооперировали младенца с атрезией пищевода в течение 48 часов после рождения

CentralAsia (MNG) - В больнице общего профиля аймака Баянхонгор родился ребенок с непроходимостью пищевода и дефектом трахеи (атрезия пищевода).

Хирургическое отделение больницы откликнулось на вызов в течение суток после рождения ребенка, и в аймаке Баянхонгор прибыли заведующая отделением торакальной хирургии Национального центра здоровья М. Зоригтбаатар и детский анестезиолог Сэргэлэн.

Вместе с отделением общей хирургии аймака они успешно провели операцию в течение 48 часов после рождения ребенка.

Атрезия пищевода – врожденная аномалия развития, при которой возникает нарушение целостности пищевода и формирование двух несообщающихся между собой сегментов, заканчивающихся слепо или сообщающихся с трахеей в виде свища.

Возникает на 4-й неделе внутриутробного развития. Частота встречаемости данной аномалии составляет 1 случай на 4500 новорожденных.

После рождения ребенка клиническая картина проявляется в виде отхождения изо рта обильной пенистой слюны, которую ребенок не может проглотить, он давиться, кашляет, синеет. Для уточнения диагноза в родильном зале врач выполняет зондирование желудка. Если зонд в желудок не проходит, это свидетельствует о наличие патологии пищевода. Ребенку необходимо установить трубку в трахею (интубировать), санировать дыхательные пути с целью снижения риска аспирационной пневмонии и перевести в специализированное отделение.

Хирургическое лечение атрезии пищевода зависит от варианта данной аномалии – с трахеопищеводным свищем или без свища. При наличии атрезии пищевода с нижним трахеопищеводным свищем операцией выбора является формирование анастомоза пищевода (первичного или отсроченного).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения