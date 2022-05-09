экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольские хирурги успешно прооперировали младенца с атрезией пищевода в течение 48 часов после рождения

CentralAsia (MNG) -  В больнице общего профиля аймака Баянхонгор родился ребенок с непроходимостью пищевода и дефектом трахеи (атрезия пищевода).

Хирургическое отделение больницы откликнулось на вызов в течение суток после рождения ребенка, и в аймаке Баянхонгор прибыли заведующая отделением торакальной хирургии Национального центра здоровья М. Зоригтбаатар и детский анестезиолог Сэргэлэн.

Вместе с отделением общей хирургии аймака они успешно провели операцию в течение 48 часов после рождения ребенка.

Атрезия пищевода – врожденная аномалия развития, при которой возникает нарушение целостности пищевода и формирование двух несообщающихся между собой сегментов, заканчивающихся слепо или сообщающихся с трахеей в виде свища.

Возникает на 4-й неделе внутриутробного развития. Частота встречаемости данной аномалии составляет 1 случай на 4500 новорожденных.

После рождения ребенка клиническая картина проявляется в виде отхождения изо рта обильной пенистой слюны, которую ребенок не может проглотить, он давиться, кашляет, синеет. Для уточнения диагноза в родильном зале врач выполняет зондирование желудка. Если зонд в желудок не проходит, это свидетельствует о наличие патологии пищевода. Ребенку необходимо установить трубку в трахею (интубировать), санировать дыхательные пути с целью снижения риска аспирационной пневмонии и перевести в специализированное отделение.

Хирургическое лечение атрезии пищевода зависит от варианта данной аномалии – с трахеопищеводным свищем или без свища. При наличии атрезии пищевода с нижним трахеопищеводным свищем операцией выбора является формирование анастомоза пищевода (первичного или отсроченного).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • За сутки в Монголии выявили 38 новых случаев COVID-19
  • Минобороны России сообщило об уничтожении украинского корвета проекта 1241 в районе Одессы
  • Инфляционная головная боль Монголии становится все хуже и хуже, поскольку жажда скудных долларов растет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com