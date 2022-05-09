За сутки в Монголии выявили 38 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно базе данных статистики здравоохранения страны, за последние сутки в Монголии выявлено 29 случаев заражения COVID-19.

Из новых случаев 31 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 7 случаев было выявлено в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

За сутки в Монголии зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс.111.

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