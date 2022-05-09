экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. В своём обращении он отметил, как важно помнить подвиг тех, кто прошёл через войну к победе, сообщает Акорда.

«Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма. Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла», — сказал в своём поздравлении Токаев.

Он подчеркнул, что помнить о подвигах участников Великой Отечественной войны — священный долг.

«К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ёе тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков. Низкий поклон вам от всех граждан нашей страны! Государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество, уверен, окружит их вниманием и заботой», — сказал президент.

Он пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Китай провел учения к востоку и юго-западу от Тайваня
  • В Алматы прошла акция «Поклонимся героям». Фото
  • Первая леди США Джилл Байден посетила Украину. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com