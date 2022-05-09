Ветеранам Туркменистана ко Дню Победы выплатят по $10. Сколько стоит размер выплат в других странах Центральной Азии?

CentralAsia (TM) - От имени президента ветераны Туркменистана получат по 10 долларов, что в десятки и сотни раз меньше, чем в других странах Центральной Азии.

Как пишет Hronikatm, сумма выплат ветеранам Великой Отечественной войны стала известна на заседании кабмина Туркменистана 6 мая. Тогда президент Сердар Бердымухамедов подписал указ, согласно которому руководство регионов от имени главы государства вручит ветеранам, а также вдове погибшего на войне солдата (именно одной вдове) по 200 манатов (57,1 доллара по госкурсу, или 10 долларов по курсу чёрного рынка) и ценные подарки.

Известно, что по сравнению с другими годами суммы выплат совсем не изменились. Также осталось за кадром, сколько всего фронтовиков и приравненных к ним сейчас живут в стране. Меж тем с 2018 года 9 мая в Туркменистане не считается выходным днём.

В других странах Центральной Азии размеры выплат ко Дню Победы значительно выше.

Например, в Казахстане размер выплат зависит от региона проживания получателя и его статуса. Живущие в Нур-Султане и Алматы ветераны получат по 1 млн тенге (2261 долларов), а в Актобе – 2 млн тенге (4522 долларов). В стране 387 участников Великой Отечественной войны.

В Кыргызстане размер праздничных выплат составит 100 тыс. сомов (1218 долларов). В стране 107 ветеранов.

В Узбекистане ветераны войны, узники концлагерей и блокадники Ленинграда получат по 15 млн сумов (1340 долларов) и ценные подарки. В стране проживают 236 фронтовиков.

В Таджикистане, например, в Душанбе ветераны получат по 3 тыс. сомони (240 долларов), а в Согдийской области – 480 долларов. В стране всего 59 ветеранов.