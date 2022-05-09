экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай провел учения к востоку и юго-западу от Тайваня

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы Китая провели учения к востоку и юго-западу от Тайваня, следует из сообщения на сайте Национально-освободительной армии Китая.

Учения проходили с 6 по 8 мая. В них участвовали военно-морские, воздушные силы и постоянный контингент армии.

Целью учений стало испытание и повышение совместной боеспособности разных войск.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, который находится примерно в 150 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от страны в 1949 году, во время революции, однако Пекин не признал это решение и до сих пор считает его одной из китайских провинций.

США и Россия поддерживают принцип «одного Китая». При этом США называют Китай главной угрозой региона, а Тайвань — инструментом сдерживания. Они продают Тайваню оружие, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений. Китайские власти заявляют, что США провоцируют конфронтацию, а вопрос Тайваня не терпит вмешательства извне.

Китай решил провести масштабные военные учения вокруг Тайваня после того, как 14 апреля в Тайвань для встречи с президентом Цай Инвэнем приехали шесть американских конгрессменов. В Китае ее посчитали «преднамеренной провокацией» и заявили о том, что такие действия усиливают напряженность в Тайваньском проливе. В учениях должны были участвовать эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Китай провел учения к востоку и юго-западу от Тайваня
  • Минобороны России сообщило об уничтожении украинского корвета проекта 1241 в районе Одессы
  • Великобритания выделит $1,6 млрд на поддержку Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com