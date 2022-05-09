В Алматы прошла акция «Поклонимся героям». Фото

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 9 мая тысячи человек приняли участие в акции «Батырларға тағзым» в Алматы, передает Orda.kz.

Ранее сообщалось о переименовании шествия «Бессмертный полк» в «Батырлара тазым» («Поклонимся героям»).

Сбор был объявлен у входа Центральный парк отдыха в Алматы. Люди начали приходить уже к 8 утра, хотя начало шествия назначили на 9:30.

Пока алматинцы ждали начала шествия для них играл оркестр, а волонтёры раздавали казахстанские ленты победы «Жеңіс лентасы».

В 9:30 марш «Батырларға тағзым» начался. Перед колонной ехала полицейская патрульная машина. Шествие возглавил духовой оркестр, за ним следовали ветераны и участники Великой Отечественной войны. Далее – участники шествия несли растяжки «Батырларға тағзым».

В Парке 28 гвардейцев-панфиловцев был накрыт праздничный стол для ветеранов и участников ВОВ. Их угощали чаем, сладостями, фруктами и традиционной солдатской гречневой кашей.

Конечная точка шествия – Мемориал Славы. Люди возложили цветы, по большей части, гвоздики, но иногда встречались и красные розы.

В течение часа парк заполнился тысячами людей. Они держали в руках портреты родственников, сражавшихся во время ВОВ, флаги Казахстана и Советского Союза. Были и те, кто принес портреты Иосифа Сталина и даже Лаврентия Берии. Из желающих с ними сфотографироваться образовалась очередь.

В нескольких точках парка были организованы живые арт-объекты, желающие могли с ними сфотографироваться.

Шествие завершилось, но люди не расходятся. Прибывают новые, чтобы почтить память героев ВОВ и возложить цветы к мемориалам.

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