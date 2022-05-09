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В Москве начался парад Победы

CentralAsia (CA) -  В Москве начался парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Воздушную часть парада в столице отменили из-за погодных условий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Всего в параде Победы примут участие 11 тыс. военных, включая участников спецоперации на Украине, а также 131 единица военной техники, среди которой танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», робототехнические комплексы «Уран-9» и др.

В прошлом году парад Победы прошел с участием 12 тыс. военнослужащих, 190 единиц наземной военной техники, 76 самолетов и вертолетов.

Как сообщил Песков, зарубежных лидеров не позвали на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в этом году дата не юбилейная. Песков также назвал 9 Мая «сакральным днем, главным праздником» для россиян и анонсировал выступление Владимира Путина на Красной площади.

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