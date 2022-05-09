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Ожидается, что стоимость импорта китайского угля из Монголии снизится на 60 юаней за тонну, — SXCoal

CentralAsia (MNG) -  По данным SXCoal, ожидается, что нулевые тарифы Китая на все виды угля снизят стоимость импорта из Монголии на 60 юаней за тонну.

Правительство Китая отменило все ввозные пошлины на все виды угля с 1 мая по март 2023 года. Это увеличит поставки угля из Монголии в Китай.

К концу апреля количество угольных грузовиков, проходящих через порт Гашуунсухайт — Ганцмод, превысило 300, как и было согласовано сторонами. По состоянию на 4 мая через порт проходит в среднем 340 автомобилей в сутки. В апреле было 253. С начала года это количество неуклонно растет.

В прошлом году Монголия экспортировала в Китай 14 млн тонн коксующегося угля. Экспорт Монголии на коксующийся уголь приходится 25,7% импорта Китая по сравнению с 17,1% в первом квартале.

Если в будущем эпидемическая ситуация в Китае не ухудшится, количество грузовиков с углем, проходящих через порт Гашуунсухайт, может увеличиться. Однако власти Китая продолжат ограничивать распространение эпидемии и предотвращать дальнейшие вспышки. В этом году через Гашуунсухайт ожидается максимум 500-600 автомобилей в сутки.

Несмотря на рост поставок из Монголии, цены на уголь в Китае падают. Снижение спроса и рыночных ожиданий в ключевых промышленных районах Китая из-за пандемии привело к снижению цен.

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