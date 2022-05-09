Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана». Фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана», сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил Государственный Гимн, Рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

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