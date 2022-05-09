экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана». Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана», сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил Государственный Гимн, Рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Ожидается, что стоимость импорта китайского угля из Монголии снизится на 60 юаней за тонну, — SXCoal
  • В Улан-Баторе прошло обсуждение разработки инноваций и возможных решений
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 74 дня военных действий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com