Билл Гейтс оценил влияние событий на Украине на экономику как более серьезное, чем было у пандемии коронавируса

Билл Гейтс

CentralAsia (CA) - Рост процентных ставок в мире может привести к глобальному экономическому спаду, заявил миллиардер Билл Гейтс (состояние на 8 мая — $129 млрд, четвертое место в мировом рейтинге Forbes), сообщает Bloomberg.

Гейтс оценил влияние событий на Украине на экономику как более серьезное, чем было у пандемии коронавируса. По его словам, конфликт в регионе вызвал увеличение цен на сырье, усугубление проблем с логистическими цепочками и рост государственных долгов. Попытки стран сдержать инфляцию привели к тому, что они стали повышать процентные ставки, что «в конечном итоге приведет к экономическому замедлению».

Он также указал, что у биржевых «медведей» (участников рынка, которые перед обвалом рынка продают ценные бумаги или открывают короткие позиции) есть на этот счет «сильный аргумент».