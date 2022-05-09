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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин в понедельник, в День Победы, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Глава государства по традиции проследовал в Александровский сад после окончания парада Победы на Красной площади.

Могила Неизвестного Солдата - общенациональный мемориал воинской славы. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев: Ленинград, Киев, Минск, Сталинград, Севастополь, Одесса, Керчь, Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Мурманск и Смоленск. Позднее комплекс был дополнен стелой в честь городов воинской славы. С 1997 года у Могилы Неизвестного Солдата постоянно несет вахту почетный караул – «пост номер 1».

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