Путин подписал указ о помощи детям военных, погибших во время военных действий в Украине

Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве сообщил, что помощь окажут детям погибших участников «военной операции» на Украине. Он уточнил, что уже подписал соответствующий указ. Подробности он не привел.

Путин сказал, что гибель каждого российского солдата и офицера — это «невосполнимая утрата для родных и близких». По его словам, государство, регионы, предприятия и общественные организации «сделают все, чтобы окружить заботой» семьи погибших. «Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан»,— объявил он.

В марте президент подписал указ о дополнительной выплате в 5 млн руб. семьям военных, погибших в ходе операции на Украине. В случае ранения им будет выплачено дополнительно по 3 млн руб. В апреле Владимир Путин также распорядился выплачивать по 5 млн руб. семьям пограничников, погибших на границах с Украиной.