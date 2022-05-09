экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин подписал указ о помощи детям военных, погибших во время военных действий в Украине
Владимир Путин
Владимир Путин

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве сообщил, что помощь окажут детям погибших участников «военной операции» на Украине. Он уточнил, что уже подписал соответствующий указ. Подробности он не привел.

Путин сказал, что гибель каждого российского солдата и офицера — это «невосполнимая утрата для родных и близких». По его словам, государство, регионы, предприятия и общественные организации «сделают все, чтобы окружить заботой» семьи погибших. «Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан»,— объявил он.

В марте президент подписал указ о дополнительной выплате в 5 млн руб. семьям военных, погибших в ходе операции на Украине. В случае ранения им будет выплачено дополнительно по 3 млн руб. В апреле Владимир Путин также распорядился выплачивать по 5 млн руб. семьям пограничников, погибших на границах с Украиной.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Российские войска захватили окрестность Шандриголово в Донецкой области, - Генштаб ВС Украины
  • Токаев возложил цветы к монументу «Отан Ана». Фото
  • Минобороны России сообщило о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com