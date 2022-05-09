На посла России в Польше напали во время возложения цветов. Видео

Сергей Андреев (в центре)

CentralAsia (CA) - Посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся в понедельник атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Посла РФ, сопровождавшую его супругу и группу дипломатов облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.

Посол прибыл на кладбище на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа, которая ранее собралась в этом мемориальном месте с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в этот момент на площади не было. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше.

Другим прибывающим на кладбище с цветами людям собравшиеся кричат о том, что они якобы не имеют право отдавать дань памяти солдатам и праздновать День Победы.

Посол РФ сообщил, что он и российские дипломаты в ходе инцидента серьезно не пострадали.