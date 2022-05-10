Операции по трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в Монголии развиваются

CentralAsia (MNG) - Прошло более 10 лет с тех пор, как Первая государственная центральная больница начала проект по пересадке стволовых клеток крови. Проект трансплантации стволовых клеток крови начался в 2010 году. Трансплантация стволовых клеток — это очень сложное, высокотехнологичное лечение, которое выполняется командой, а не одним человеком. В 2012 году был создан коллектив под руководством народного врача, доцента Н.Оюундэлгэр. Проект получил некоторое финансирование от правительства. Во-первых, за счет этого финансирования мы обучили наших врачей и специалистов в Корее. Во-вторых, создали сакральную комнату с гепа-фильтром. В-третьих, было приобретено необходимое оборудование.

В 2014 году в сотрудничестве с больницей Святой Марии Католического университета Кореи группа под руководством доктора Н.Оюундэлгэр провела первую самотрансплантацию или «ауто» трансплантацию стволовых клеток в Монголии.

Согласно поправке в госбюджет на 2021 год, на оборудование для улучшения и наращивания потенциала сферы здравоохранения закуплено 116 миллиардов тугриков ($ 37,4 млн). В рамках этих инвестиций ведется подготовка к проведению операции по пересадке стволовых клеток крови в Первой государственной центральной больнице. Скоро первый взрослый будет готов к операции.

«Мы тоже готовимся к этой операции ребенку в мае. В целом работаем над снижением оттока валюты, в частности, мы стремимся обеспечить в нашей стране дорогостоящие диагностические тесты», — сказал министр здравоохранения С. Энхболд.

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГК, Hematopoietic cell transplantation, HCT) — трансплантация стволовых кроветворных клеток костного мозга (трансплантация костного мозга) или крови. ТГК — медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии при заболеваниях крови и костного мозга, а также некоторых иных злокачественных заболеваниях.

Существуют три разновидности подобной трансплантации:

трансплантация костного мозга (ТКМ);

трансплантация стволовых клеток периферической крови (ТПСК);

трансплантация пуповинной крови.

Исторически именно трансплантация костного мозга была первым методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, и поэтому термин «трансплантация костного мозга» зачастую до сих пор применяется для описания любой трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

Аллогенная трансплантация стволовых клеток крови дает наибольшие шансы на излечение лейкемии, но в то же время эта терапия связана с наибольшим риском. Поэтому обычно к этому способу прибегают тогда, когда отсутствуют другие перспективы, или если шансы на выздоровление после аллогенной трансплантации стволовых клеток значительно выше, чем при применении других терапевтических стратегий.

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