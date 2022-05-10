Монгольская школьница впервые выиграла международный конкурс скрипачей в Чехии

CentralAsia (MNG) - Хулан Анхбаяр, школьница Монгольской консерватории, заняла первое место в возрастной группе 11-12 лет на Международном конкурсе скрипачей среди юниоров имени Коциана в Усти-над-Орлице, Чехия.

Это первый случай, когда монгольский ребенок выиграл конкурс, который проводится в 64-й раз.

Б.Насанжаргал и Н.Гүнзээ, участвовавшие в конкурсе, заняли третье место в своих возрастных категориях, У.Намуунбайгаль и М.Мөрөн-Рюки – специальное первое место, Т.Пүрэвцэцэг и А.Анхзаяа заняли специальное третье место.

В конкурсе приняли участие дети из Чехии, Словакии, Монголии, Словении, Болгарии, Франции, Австрии, Польши, Японии, Сербии, Литвы, Италии и Норвегии.

Ярослав Коциан (Jaroslav Kocian; 22 февраля 1883, Усти-над-Орлици — 8 марта 1950, Прага) — чешский скрипач, музыкальный педагог и композитор.

Сын музыканта. Начал учиться игре на скрипке в четырёхлетнем возрасте и в том же году впервые выступил публично. После своего отца учился у руководителя городского хора Йозефа Забродского, а в 1893 г. поступил в Пражскую консерваторию в класс Отакара Шевчика, соучеником которого некогда был его отец. Композицию изучал под руководством Антонина Дворжака, учился также игре на фортепиано. При выпуске из консерватории (1901) в течение трёх дней выступил в Рудольфинуме как скрипач (с концертом Николо Паганини), как композитор и дирижёр (с исполнением своего «Романса для скрипки с оркестром») и как пианист (в составе фортепианного трио).

Имя Коциана носит улица в Праге (Kociánova ulica). В разные годы в Чехии действовали несколько струнных квартетов имени Коциана, в его родном городе с 1959 г. проводился названный в его честь юношеский международный конкурс скрипачей.

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