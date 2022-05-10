В аймаке южной части Монголии к 2030 году посадят 70 млн деревьев для борьбы с опустыниванием

CentralAsia (MNG) - В южном монгольском аймаке Өмнөговь к 2030 году планируется посадить не менее 70 миллионов деревьев для борьбы с опустыниванием.
«Наш аймак планирует к 2030 году посадить не менее 70 миллионов деревьев в рамках национальной кампании по посадке деревьев «Миллиард деревьев», инициированной президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа», — заявил в понедельник заместитель губернатора аймака Насанбуян Энхбат.
Офис губернатора аймака призывает каждое домашнее хозяйство посадить не менее девяти деревьев, а каждую организацию — не менее 90.
В прошлом году Монголия начала общенациональную кампанию по посадке деревьев, поскольку президент Хурэлсух заявил Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что эта кампания может помочь в борьбе с изменением климата и опустыниванием.
По данным министерства окружающей среды и туризма страны, почти 77 процентов территории Монголии поражены опустыниванием.
Өмнөговь, расположенный в районе пустыни Гоби на юге Монголии, является одном из аймаков, наиболее пострадавших от опустынивания.