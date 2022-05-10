Спикер Г.Занданшатар получил личную электронную подпись

Г.Занданшатар

CentralAsia (MNG) - 9 мая спикер Великого Государственного Хурала Г.Занданшатар и депутат, председатель Постоянной комиссии по инновациям и цифровой политике Н.Учрал получили свои личные электронные подписи. Парламент одобрил поправки, которые были внесены в Закон об электронных подписях 17 декабря 2021 года.

Поскольку закон вступил в силу с 1 мая, все граждане страны старше 16 лет получили возможность получать электронные подписи сроком на 5 лет.

Призвав к активному участию, спикер сказал: «Депутаты должны возглавить реализуемые меры по внедрению электронных подписей в практику. Используя подписи, мы сэкономим не только деньги, но и время. Это также дает возможность получать все виды государственных услуг из любой точки страны».

Н.Учрал

Депутат Н.Учрал сказал: «По инициативе спикера мы поставили задачу сделать парламент цифровым и безбумажным. В его рамках мы недавно представили электронную платформу и приложение «D-Parliament». Через приложение граждане теперь могут участвовать в процессе предложения закона. Электронные подписи внесут значительный вклад в обеспечение этого права».

В настоящее время Главное управление государственной регистрации обеспечивает подготовку к внедрению приложения, позволяющего получать электронную подпись через смартфон, в июне этого года.

источник: парламент Монголии

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