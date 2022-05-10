Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина намерена участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года

CentralAsia (UZ) - 46-летняя узбекская гимнастка Оксана Чусовитина намерена участвовать в Олимпийских играх в Париже 2024 года.

Об этом спортсменка сообщила в беседе с представителями Национального олимпийского комитета Узбекистана, сообщает местное издание Uznews.

«Я хорошо подумала об этом и решила, что после Азиатских игр буду готовиться к Олимпиаде Париж-2024», — заявила Оксана Чусовитина.

Сообщается также, что на чемпионате Узбекистана по спортивной гимнастике, который проходит в настоящее время в Ташкенте, спортсменка победила в программе опорного прыжка.

Напомним, после выступления на Олимпийских играх в Токио Оксана Чусовитина заявила о завершении спортивной карьеры. Позже она анонсировала продолжение профессиональной карьеры и начало подготовки к Азиатским играм.

Оксана Чусовитина 8 раз участвовала в Олимпийских играх и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса.