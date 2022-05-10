Tamaska завершила бурение скважины Snow Leopard-1 в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания TMK Energy, зарегистрированная в Сиднее, ранее называвшаяся Tamaska Oil and Gas, завершила бурение и испытание скважины Snow Leopard-1 на участке Нарийн-Сухайт проекта МУП Гурвантэс XXXV в Монголии, сообщила компания 10 мая.

Скважина была пробурена на общую глубину 675 м с пересечением 60 м газоносного угля. По сообщению ТМК, десорбционные испытания угольного керна для получения точных данных о газосодержании продолжаются, поскольку керны продолжают давать газ.

Отбор проб состава газа и проверка газовой хроматографией продолжаются, и результаты подтверждают, что газ имеет высокие концентрации метана от 94,4% до 98,8% и низкие значения диоксида углерода от 0,3% до 5,1%, добавили в компании.

Теперь буровая площадка будет реабилитирована в соответствии с местными требованиями. Буровая установка переместится примерно в 5 км к востоку от местонахождения Snow Leopard-1, а бурение второй из запланированных четырех скважин начнется в течение следующей недели.

Следующая скважина Snow Leopard-2 предназначена для тех же угольных пластов, что и скважина Snow Leopard-1. Ожидается, что бурение и испытания Snow Leopard-2 займут примерно четыре недели. Программа бурения финансируется партнером ТМК по совместному предприятию Talon Energy в рамках существующего двухэтапного соглашения об отчуждении на сумму 4,65 млн долларов, заключенного в феврале прошлого года. Первоначальное финансирование в размере $1,5 млн выделено на текущую программу бурения и испытаний четырех скважин.

Проект Гурвантэс занимает площадь 8 400 км2 и расположен примерно в 20 км от китайско-монгольской границы, недалеко от газотранспортной и газораспределительной сети Северного Китая. Ранее в этом году ТМК завершила сделку по приобретению Telmen Energy, которой принадлежало 100% акций проекта Гурвантэс XXXV.

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