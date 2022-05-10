Краткая биография нового посла Казахстана в Монголии Габита Бейбутовича Койшыбаева

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Монголии Б.Мөнхжин принял в понедельник нового посла Казахстана в Монголии Габита Койшыбаева, который вручил ему копии своих верительных грамот. Об этом говорится в сообщении МИД Монголии.
Новый посол Казахстана отметил, что во время своей дипломатической миссии в Монголии он сосредоточится на укреплении двусторонних отношений и активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах.
Койшыбаев Габит Бейбутович родился 12 марта 1972 года в Алматы. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, в 1999 году - Дипломатическую академию МИД РК. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса. Владеет китайским и английским языками.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (2019—2022), в Монголии (с 2022 года).
1994—1999 гг. — сотрудник центрального аппарата Министерства иностранных дел Республики Казахстан (МИД РК), командировка в паспортно-визовую службу Казахстана в город Урумчи.
1999—2007 гг. — занимал различные дипломатические должности в паспортно-визовой службе Казахстана в Урумчи, посольстве Казахстана в Китайской Народной Республике (КНР).
2007—2009 гг. — занимал ряд ответственных должностей в департаменте Азии и Африки МИД РК.
2009—2011 гг. — советник, советник-посланник посольства Казахстана в КНР.
2011—2014 гг. — генеральный консул Казахстана в Шанхае.
2014—2016 гг. — заместитель директора департамента консульской службы МИД РК, заместитель директора департамента общеазиатского сотрудничества.
2016 — октябрь 2019 года — заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента Казахстана.
С 1 ноября 2019 года по 8 апреля 2022 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.
С 8 апреля 2022 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии.